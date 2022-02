Incidente sulla pista da sci, grave bambino di 11 anni

Un bambino di 11 anni ha perso il controllo degli sci e forse colpito da un bastoncino o da uno sci, ha riportato un serio trauma addominale

Gravemente ferito un bambino di 11 anni dopo un incidente avvenuto in montagna domenica scorsa, a Cogne, in Val d’Aosta. Il bambino stava sciando in pista con la madre quando ha perso il controllo degli sci ed è caduto, riportando un serio trauma addominale, forse colpito da uno sci o da un bastoncino. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori e il bambino è in prognosi riservata dopo aver subìto un’operazione chirurgica urgente all’Umberto Parini, ad Aosta.

Leggi anche:—>Antonio Di Fazio, esce di prigione il manager predatore sessuale: domiciliari e comunità per disintossicarsi

A causa della gravità delle lesioni riportate, lo hanno trasportato in elicottero al pediatrico Regina Margherita di Torino.

Leggi anche:—>Minaccia l’ex moglie e poi chiede di farsi arrestare:«Sennò l’ammazzo»

Intanto, i medici del Regina Margherita decideranno oggi se intervenire sul bambino con una seconda operazione o meno. Da quanto si apprende, il bambino è in gravi condizioni ma stabili. È giunto cosciente in pronto soccorso, poi lo hanno operato subito a causa di un serio trauma addominale e per la rottura della milza. Ora è in reparto rianimazione, intubato.