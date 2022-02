Camorra, carabinieri sequestrano edicole votive dedicate a boss mafiosi

Le edicole, che servivano a celebrare i capi dei malavitosi, erano state allestite anche sulla colonna portante di un acquedotto romano.

Undici edicole votive riconducibili a individui legati al cartello camorristico noto come l’“Alleanza di Secondigliano” sono state poste sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e dalla Polizia Municipale di Napoli nei quartieri del Vasto-Arenaccia e di San Carlo Arena. L’attività di indagine, coordinata dal sostituto procuratore Alessandra Converso e dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo, è partita a seguito del sequestro di tre statue sacre risalenti al ‘600 (collocate in precedenza nella dismessa Chiesa “Santissima Maria del Rosario” di via San Giovanni e Paolo del capoluogo campano) ritenute dagli inquirenti sotto il controllo delle famiglie mafiose Mallardo-Bosti-Contini.

Edicole votive dei clan allestite anche su acquedotto romano

Le edicole, messe a disposizione per celebrare figure criminali e costruite anche attraverso l’occupazione abusiva del suolo pubblico, sono state affidate al Comune di Napoli, anche allo scopo di adottare le conseguenti misure amministrative.

Senza minimamente curarsi dei danni che si sarebbero potuti arrecare a beni storici e archeologici, la camorra ha allestito le sue edicole votive anche sopra una colonna portante del tratto dell’acquedotto romano dei “Ponti Rossi”, localizzata nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli.

Le indagini, coordinate dal procuratore Giovanni Melillo, hanno fatto emergere nomi eccellenti ai quali sarebbero riconducibili le 11 edicole votive finite oggi sotto sequestro: Pietro Licciardi, figlio di Gennaro, detto “a’ scigna” (la scimmia, ndr) fondatore del clan omonimo, il boss Patrizio Bosti e la famiglia Aieta, tutti importanti membri dell’“Alleanza di Secondigliano”.