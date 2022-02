Caro bollette, Berlusconi: “A rischio migliaia posti lavoro, governo va in giusta direzione”

Il Cavaliere affronta l’emergenza energetica in una lettera ai giovani Ppe. E dice: “Governo abbatta aumenti con una riduzione fiscale”.

Il rincaro energetico mette in pericolo migliaia di posti di lavoro. È l’allarme lanciato da Silvio Berlusconi in una lettera inviata ai giovani del Ppe oggi riuniti a Roma. Al centro delle discussioni la crisi delle bollette appunto. “’Tra i temi sui quali vi confronterete – scrive il Cavaliere – c’è la crisi energetica, un rialzo dei prezzi dell’energia che sta mettendo in grave difficoltà le famiglie e le imprese”. Le “famiglie – ammonisce Berlusconi – rischiano di non riuscire a fare fronte ai rincari delle bollette, le imprese si ritrovano costrette a rallentare le produzioni o qualcuna, addirittura, a chiudere. Sono a rischio migliaia di posti di lavoro e qualche Comune italiano, si era detto addirittura obbligato a diminuire i suoi servizi ai cittadini come ad esempio l’illuminazione pubblica o il riscaldamento nelle scuole”. “L’intervento messo ieri in campo”’ dall’Esecutivo “va nella direzione che auspicavamo, quella giusta”, dichiara.

Parola d’ordine: contenere gli aumenti abbassando le tasse

“Abbiamo chiesto al governo italiano di contenere, di abbattere questi aumenti attraverso una riduzione fiscale e di trovare rapidamente le risorse per farlo. L’intervento messo in campo ieri va nella direzione che auspicavamo, quella giusta. Ma bisogna anche risolvere il problema della dipendenza energetica e della eccessiva fluttuazione dei prezzi una volta per tutte a livello nazionale ed europeo: abbiamo pertanto chiesto di aumentare la nostra produzione di gas nazionale e avviare un meccanismo più efficiente di stoccaggio europeo per costruire scorte e contenere i rialzi”, prosegue l’ex premier.

“Ci troviamo di fronte a tante sfide e, come insegna la storia – conclude il leader di Forza Italia – queste possono essere affrontate soltanto se uniti, se sapremo coinvolgere chi ha le idee migliori e più voglia di fare, dunque se potremo contare su di voi giovani popolari. Vi auguro buon lavoro, buona permanenza a Roma e di poter realizzare i sogni che portate nella mente nel cuore”.

“È indispensabile riprendere la ricerca su nucleare di ultima generazione, che è appena stata ricompresa dalla ‘tassonomia” dell’Unione europea tra le ‘energie pulite””, scrive Berlusconi che osserva: “Da tempo lavoriamo per la costruzione di una difesa comune europea, che io ritengo una vera e propria necessità”.