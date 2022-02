Smaltimento abusivo di rifiuti, denunciati in 5: sequestrata officina

È successo nel Napoletano, dove le forze dell’ordine hanno scoperto attività che smaltivano irregolarmente scarti di lavorazione.

Denunciate tre persone dai militari della Stazione di Qualiano che inoltre hanno sottoposto a sequestro un’officina meccanica che si occupava di smaltire irregolarmente gli scarti delle proprie lavorazioni. Oltretutto l’attività era stata allacciata in maniera abusiva alla rete fognaria del Comune e non aveva ricevuto alcuna autorizzazione per le emissioni pericolose nell’atmosfera.

LEGGI ANCHE -> Bollettino coronavirus 20 febbraio: 42.081 contagi, 141 decessi

Invece a Varcaturo una pattuglia della stazione locale ha fermato un furgone zeppo di rifiuti di ogni tipo. Per il fatto è stata denunciata una coppia di nazionalità rumena che con ogni probabilità avrebbe poi abbandonato il carico da qualche parte. I militari hanno provveduto a sequestrare il furgone.