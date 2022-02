Droga, arrestate madre e figlia: trasportavano 200 kg di stupefacenti

Il tuo browser non supporta questo file

Nel 2019 le due donne erano state sorprese con un ingente carico di stupefacenti in auto. E adesso per loro è arrivato il carcere.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli) hanno proceduto all’arresto di due donne, madre e figlia, dando esecuzione a un ordine di carcerazione rilasciato dal Tribunale di Palermo. Le due donne fermate, rispettivamente di 50 e 30 anni, risiedono nel Comune di Cercola.

Già agli arresti domiciliari, le donne ora dovranno scontare 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel 2019 furono fermate in auto, in Sicilia, sorprese a trasportare un carico di stupefacenti di oltre 200 chili. Sono state trasferite tutte e due nel carcere di Pozzuoli.