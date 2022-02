“Tutto è possibile per chi crede” | Il Vangelo di oggi Lunedì 21 Febbraio 2022

“Tutto è possibile per chi crede”: ma cosa significa credere? Credere non è solo avere la sicurezza della potenza di Dio, ma avere la certezza che lui voglia davvero agire nella nostra vita.

Liturgia di oggi Lunedì 21 Febbraio 2022

LUNEDÌ DELLA VII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI)

Io nella tua fedeltà ho confidato;

esulterà il mio cuore nella tua salvezza,

canterò al Signore, che mi ha beneficato. (Sal 12,6)

Prima Lettura

Se avete nel vostro cuore spirito di contesa, non vantatevi.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Gc 3,13-18

Fratelli miei, chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la verità.

Non è questa la sapienza che viene dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica; perché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera.

Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 18 (19)

R. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.

La legge del Signore è perfetta,

rinfranca l’anima;

la testimonianza del Signore è stabile,

rende saggio il semplice. R.

I precetti del Signore sono retti,

fanno gioire il cuore;

il comando del Signore è limpido,

illumina gli occhi. R.

Il timore del Signore è puro,

rimane per sempre;

i giudizi del Signore sono fedeli,

sono tutti giusti. R.

Ti siano gradite le parole della mia bocca;

davanti a te i pensieri del mio cuore,

Signore, mia roccia e mio redentore. R.

Il Vangelo di oggi Lunedì 21 Febbraio 2022

Credo, Signore; aiuta la mia incredulità.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 9,14-29

In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, scesero dal monte] e arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro.

E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono.

Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede».

Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!».

Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando, e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.

Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».

Parola del Signore.

“Tutto è possibile per chi crede” | Il commento al Vangelo di oggi Lunedì 21 Febbraio 2022

“Tutto è possibile per chi crede”: a queste parole di Gesù ce ne sono poche altre da aggiungere. Ma cosa significa credere? Credere non è solo avere la sicurezza della potenza di Dio, ma avere la certezza che lui voglia agire nella nostra vita: questa fiducia è importante affinché lui operi nella nostra vita.

E come fare per avere questa certezza? Il sentirci amati è fondamentale per poter, di contro, amare Dio e fidarci di lui. Per sperimentare questa certezza occorre dunque saper chiedere, avere questa umiltà spirituale. Un’umiltà che consente di contrastare quei demoni muti e sordi della nostra incredulità, della nostra solitudine interiore e del nostro orgoglio.