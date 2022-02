Problemi di postura in smart working: come risolverli con pochi accorgimenti

Ormai sono due anni che molti di noi sono, bene, o male, in smart working o hanno dovuto affrontare dei periodi di lavoro agile da casa. Ci sono persone però che hanno dovuto fronteggiare problemi legati a una postura scorretta. Ecco quali sono i migliori rimedi.

Inizialmente a tanti non sembrava vera la possibilità di non doversi recare in ufficio, trascorrendo tanto tempo sui mezzi pubblici o sulla propria auto, questa nuova situazione però ha presentato il suo prezzo da pagare proprio per problemi legati alla postura. Già, perché stare seduti molte ore al pc in luoghi non propriamente adibiti a questo scopo, come il divano di casa, il letto o usando sedie scomode può dare origine a malesseri fisici, come mal di schiena, dolore cervicale, ecc…

Lavoro agile: quali problemi possono insorgere

Accade infatti di stare a lungo in posizioni innaturali sovraccaricando muscoli o articolazioni. Il mal di schiena causato dal pc, per esempio dipende dalla tendenza a piegarsi sulla sedia, chiudendosi in avanti, questo determina anche dolore lombare. Lo smart working, pur con tutti i suoi pregi, insomma, può creare problemi di varia natura al collo, alle spalle e, appunto, alla schiena.

Tutti i suggerimenti per risolvere i problemi di postura

Ecco alcune possibili soluzioni per prevenire o rimediare a questi fastidi:

usare una sedia ergonomica per valorizzare il tratto lombare e con braccioli, per esempio una sedia da ufficio

per valorizzare il tratto lombare e con braccioli, per esempio una sedia da ufficio sistemarsi il più vicino possibile allo schienale per sfruttare l’appoggio lombare

fare delle pause e camminare, anche in casa o comunque camminare almeno mezz’ora tutti i giorni

anche in casa o comunque camminare almeno mezz’ora tutti i giorni posizionare la tastiera sotto il livello dei gomiti a una distanza che si possa raggiungere con le mani, tenendo però le braccia di fianco al tronco

dieta sana ed equilibrata : che sia ricca di frutta e verdura in modo da non rischiare di mettere su chili di troppo

: che sia ricca di frutta e verdura in modo da non rischiare di mettere su chili di troppo tenere la colonna vertebrale dritta, le spalle tirate indietro, le natiche all’estremità della sedia, le ginocchia piegate a 90° a un livello poco inferiore a quello delle anche

le spalle tirate indietro, le natiche all’estremità della sedia, le ginocchia piegate a 90° a un livello poco inferiore a quello delle anche fare stretching e allungarsi per evitare irrigidimento e mancanza di flessibilità

