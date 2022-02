Capelli grassi: tutte le cause e i suggerimenti da provare

Le donne hanno un terribile nemico, quello dei capelli grassi, ovvero le chiome che paiono unte, ma anche pesanti, insomma un brutto spettacolo alla vista e al tatto. Alle volte hanno persino un cattivo odore.

Se vi sentite i capelli sporchi e pesanti e questo nonostante i frequenti lavaggi potreste avere i capelli grassi, piaga delle donne che però può essere gestita con alcuni accorgimenti. A volte inoltre le chiome potrebbero presentareun colorito più scuro, essere difficili da acconciare e, addirittura, come accennato, emanare un cattivo odore.

Le cause dei capelli sporchi

A causare l’eccesso di sebo è la seborrea, cioè un eccesso nella produzione di sebo che dovrebbe aiutare ad ammorbidire e idratare, quando però ce n’è troppa non va bene. Le cause di questo fenomeno possono essere diverse. Per esempio l’uso di prodotti sbagliati e troppo aggressivi, oppure usare troppo frequentemente lacche, gel, spume, ma anche tinture sbagliate fanno parte delle possibili cause, così come lo stress o cause genetiche.

Tutti i consigli fondamentali

Ecco come si può intervenire per scongiurare questo fastidioso problema.

aceto di mele: si distigue per le sue proprietà sgrassanti,mettetelo in un bicchiere, diluite con acqua fredda e versatelo sui capelli a testa in giù. Indossate un asciugamano e proseguite a tamponare

si distigue per le sue proprietà sgrassanti,mettetelo in un bicchiere, diluite con acqua fredda e versatelo sui capelli a testa in giù. Indossate un asciugamano e proseguite a tamponare prendete delle foglie di menta fresca e fatele bolllire in un pentolino dopo averle pestate. Lasciatele raffreddare e poi aggiungete due cucchiai di aceto di mele.

e fatele bolllire in un pentolino dopo averle pestate. Lasciatele raffreddare e poi aggiungete due cucchiai di aceto di mele. succo di limone : ha delle proprietà sgrassanti, dopo aver lavato i capelli spremete il succo di uno o più limoni sulla cute, risciacquate con l’acqua e asciugate

: ha delle proprietà sgrassanti, dopo aver lavato i capelli spremete il succo di uno o più limoni sulla cute, risciacquate con l’acqua e asciugate infuso : per esempio come le foglie di castagno, raccogliete le foglie in primavera e lasciatele essiccare al sole, poi mettetele in sacchetti di carta lontane dal contatto diretto della luce.

: per esempio come le foglie di castagno, raccogliete le foglie in primavera e lasciatele essiccare al sole, poi mettetele in sacchetti di carta lontane dal contatto diretto della luce. maschera all’uovo : il bianco e il rosso dell’uovo combattono i capelli grassi, sono pieni di proteine che rafforzano i capelli

: il bianco e il rosso dell’uovo combattono i capelli grassi, sono pieni di proteine che rafforzano i capelli lozioni erboristiche : come quelle con oli essenziali di salvia, timo e menta, estratti di ortica e limone

: come quelle con oli essenziali di salvia, timo e menta, estratti di ortica e limone usare shampo delicato: non deve rimuovere troppo sebo, sono da preferire quelli trasparenti

