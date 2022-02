L’importanza della preghiera | Il Vangelo di oggi Giovedì 10 Febbraio 2022

Sono importanti le parole che rivolgiamo a Dio: da una preghiera, una supplica fatta con fede possiamo vedere i frutti della misericordia di Dio.

Liturgia di oggi Giovedì 10 Febbraio 2022

SANTA SCOLASTICA, VERGINE – MEMORIA

Questa è la vergine saggia,

una delle vergini prudenti

che andò incontro a Cristo

con la lampada accesa. (Cf. Mt 25,1-13)

Prima Lettura

Poiché non hai osservato la mia alleanza ti strapperò via il regno; ma una tribù la darò a tuo figlio, per amore di Davide.

Dal primo libro dei Re

1Re 11,4-13

Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dèi e il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidòne, e Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Salomone commise il male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come Davide, suo padre.

Salomone costruì un’altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano incenso e sacrifici ai loro dèi.

Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo cuore dal Signore, Dio d’Israele, che gli era apparso due volte e gli aveva comandato di non seguire altri dèi, ma Salomone non osservò quanto gli aveva comandato il Signore. Allora disse a Salomone: «Poiché ti sei comportato così e non hai osservato la mia alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo servo.

Tuttavia non lo farò durante la tua vita, per amore di Davide, tuo padre; lo strapperò dalla mano di tuo figlio. Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò a tuo figlio, per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 105 (106)

R. Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

Beati coloro che osservano il diritto

e agiscono con giustizia in ogni tempo.

Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo,

visitami con la tua salvezza. R.

I nostri padri si mescolarono con le genti

e impararono ad agire come loro.

Servirono i loro idoli

e questi furono per loro un tranello. R.

Immolarono i loro figli

e le loro figlie ai falsi dèi.

L’ira del Signore si accese contro il suo popolo

ed egli ebbe in orrore la sua eredità. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 10 Febbraio 2022

I cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 7,24-30

In quel tempo, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto.

Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia.

Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da tua figlia».

Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato.

Parola del Signore.

L’importanza della preghiera | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 10 Febbraio 2022

Gesù in questo Vangelo ci richiama ad avere fede, anche quando ci sembra che un suo intervento sia “impossibile”. Ci porta l’esempio di una madre preoccupata per la figlia, che viene tormentata dal male e supplica l’aiuto di Gesù, senza scoraggiarsi davanti ad un apparente suo rifiuto.

È solo una prova che il suo amore ci mette davanti, per andargli incontro con più decisione, coraggio e fede. Gesù infatti vuole saggiare la fiducia di questa donna: potrà forse lui esaudirla dato che lei è pagana? Questa potrebbe essere stato il dubbio di quella madre. A volte possiamo infatti cadere nella tentazione di porre dei limiti alla misericordia di Dio.

Ma Gesù, che ha ben visto il cuore fiducioso e amorevole di quella madre, ascolta la sua preghiera e la esaudisce. Sono importanti le parole che rivolgiamo a Dio: da una preghiera, una supplica fatta con fede possiamo vedere i frutti della misericordia di Dio.