Aveva rapinato portavalori in Abruzzo, arrestato latitante

Arrestato latitante in un agriturismo dismesso ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. L’uomo deve scontare la pena per una rapina in Abruzzo

Blitz dei carabinieri in un agriturismo dismesso di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, dove un uomo di 49 anni, A. Patruno, è finito in manette. L’uomo era latitante e deve scontare 12 anni di reclusione per una rapina a un portavalori occorsa in Abruzzo. La rapina era avvenuta nel 2012 a Vasto, in provincia di Chieti. L’accusa per l’uomo è di ricettazione, attentato ai trasporti detenzione illegale armi.

Leggi anche:—>Inail, a gennaio oltre 16mila contagi Covid sul lavoro: numero record da fine 2020

I militari hanno catturato il latitante in un agriturismo dismesso, grazie anche alla collaborazione dei reparti specializzati dei carabinieri.

Leggi anche:—>Covid, Costa: “Anche a sanità privata va detto grazie, ha aiutato in pandemia”

Nel nascondiglio del 49enne, i carabinieri hanno rinvenuto materiale utile all’investigazione. In manette anche un presunto fiancheggiatore dell’uomo, un imprenditore agricolo senza precedenti, che avrebbe contribuito alla latitanza del 49enne. L’uomo era in possesso, illegalmente, di un fucile a pompa, duecento proiettili calibro 12. È inoltre accusato di ricettazione poiché sono stati trovati alcuni mezzi rubati nella provincia di Foggia e dalle parti di Barletta Andria Trani.