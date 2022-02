Assaliti una top model e tre amici per un telefonino: arrestato aggressore

È accaduto nella notte a Milano, in zona porta Venezia, mentre la ragazza era con tre persone. Intervenuta la polizia

Aggressione a Milano ai danni di una top model, che si trovava in zona porta Venezia con tre amici, due donne e un uomo. La donna, che lavora per grandi etichette di moda, era in via Tadino quando è stata avvicinata da un uomo alquanto agitato. I tre amici della ragazza, prontamente, sono intervenuti. Ma l’aggressore dapprima si è allontanato e poi è tornato con un’altra persona ed entrambi erano armati di sassi.

Leggi anche:—>Inail, a gennaio oltre 16mila contagi Covid sul lavoro: numero record da fine 2020

Il primo uomo ha assalito di nuovo la top model, portandole via i vestiti e strattonandola, l’ha fatta cadere contro il muro, forse l’ha colpita allo zigomo col sasso e cerca di rubarle il cellulare. Il secondo aggressore, invece, ha assalito una delle amiche della ragazza.

Leggi anche:—>Aveva rapinato portavalori in Abruzzo, arrestato latitante

Le grida dei quattro hanno attirato l’attenzione di una squadra di poliziotti composta da tre agenti che sono intervenuti subito. Il primo aggressore è stato fermato, mentre il secondo è riuscito a scappare. L’uomo, in seguito arrestato, non aveva documenti ed era incensurato. Dopo la testimonianza dei quattro, lo hanno portato a San Vittore.