Donna trovata morta a San Valentino dopo lite furibonda in famiglia: arrestato il figlio

Nel giorno di San Valentino, una donna sarebbe stata uccisa in seguito ad una lite furibonda in famiglia: il colpevole sembra essere il figlio.

Napoli, 14 febbraio: è stata trovata morta una donna in vico Paradiso alla Salute, in zona Materdei. La donna, stando alla ricostruzione dei fatti, sarebbe stata uccisa in seguito ad una lite furibonda in famiglia. Subito le indagini si sono indirizzate verso il figlio della vittima.

Donna uccisa a San Valentino dopo lite in famiglia

Da quanto emerge dalla polizia su delega del procuratore della Repubblica, il caso è avvenuto il giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio 2022 nell’appartamento dove viveva la vittima, a Napoli. Il tutto è partito con una segnalazione della presenza di una persona deceduta. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere della donna in camera da letto. La vittima presentava diversi ematomi sul volto: da ciò si evince che l’avrebbe colpita più volte in seguito ad una lite.

Al momento del ritrovamento, in casa era presente anche un ragazzo di origine srilankese. Si è poi accertato essere il figlio della vittima. Subito la polizia ha fermato il figlio, ritenuto indiziato dell’omicidio ai danni della madre.

LEGGI ANCHE—> Un papà fa restare un intero quartiere senza Internet per punire suo figlio

Cosa è emerso dalle indagini

Come già detto, da quanto è emerso dalle prime indagini della polizia, il figlio della vittima l’avrebbe colpita più volte sul viso dopo aver avuto una lite furibonda. Il giovane indiziato è stato condotto in commissariato e interrogato dal pm.

LEGGI ANCHE—> Morte Mauro Guerra, il carabiniere che sparò dovrà risarcire i familiari

Infine, accertati i fatti, il Gf presso il Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo due giorni dopo l’omicidio e poi applicato la misura di custodia cautelare in carcere.