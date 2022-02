Litigano per affitti arretrati: inquilino moroso accoltella il proprietario, denunciato

Il tuo browser non supporta questo file

Ferito al collo il proprietario. L’accoltellamento è avvenuto al culmine di una lite per affitti arretrati e non pagati.

Alcuni mesi di affitti arretrati e non pagati. Pare essere stata questa la causa scatenante di un acceso litigio tra il padrone di casa e l’affittuario. Tutto è successo alla fine del mese di dicembre dello scorso anno in un comune della bassa reggiana. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Fabbrico che hanno portato avanti le indagini la vittima, un uomo di 40 anni residente nel reggiano e proprietario di un appartamento occupato dalla famiglia di un 60enne, aveva avvicinato l’inquilino moroso per intimargli di pagare gli affitti arretrati che doveva ancora versargli. Dopo l’invito aveva chiuso il cancello del cortile dell’abitazione, probabilmente per impedire all’affittuario di rincasare.

Accoltellato all’altezza della gola

È a quel punto che tra i due partiva il diverbio durante il quale l’inquilino impugnava una lama colpendo il proprietario di casa all’altezza del collo. Immediata la richiesta di aiuto da parte dei rispettivi familiari. I soccorsi giungevano sul posto accompagnati dai carabinieri della stazione di Fabbrico avvisati dall’operatore del 112.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, dopo che i sanitari inviati dal 112 avevano prestavano i primi soccorsi sia al ferito dall’arma da taglio che all’aggressore, rimasto anche lui lievemente contuso a causa dell’alterco, i carabinieri, su indicazione dei parenti dell’uomo ferito, rinvenivano nelle immediate vicinanze del luogo della disputa una lama di coltello lunga 7,5 cm con delle tracce di sangue.

L’arma veniva quindi repertata e messa a disposizione della Procura di Reggio Emilia che ne convalidava il sequestro. L’inquilino autore dell’accoltellamento sarà chiamato a rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate e di porto ingiustificato di oggetto atti ad offendere.