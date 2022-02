Tabaccaio reagisce a rapina: il ladro lo accoltella con un taglierino

Il tuo browser non supporta questo file

Il malvivente aveva fatto irruzione nella rivendita in orario di chiusura coprendosi il volto con una mascherina anti Covid.

Ferito a Lecce un tabaccaio: ha reagito all’irruzione di un rapinatore che nella serata di ieri si era introdotto all’interno del suo esercizio, in via Libertà, all’ora di chiusura della rivendita. Il malfattore, che indossava un abbigliamento casual, basso di statura e di corporatura esile, oltre a essere armato di taglierino aveva addosso una mascherina anti Covid al momento della rapina.

Accoltellato dal malvivente dopo aver reagito al tentativo di rapina

Il negoziante, invece di consegnargli l’incasso, ha reagito al tentativo di rapina e ha abbassato la mascherina al malvivente. A quel punto il rapinatore, in tutta risposta, lo ha ferito con la lama del taglierino a un braccio e in altre parti del corpo.

L’esercente ha inseguito per alcuni metri, all’esterno dalla tabaccheria, il rapinatore lasciando delle tracce di sangue lungo la via. L’aggressore però è riuscito a far perdere le sue tracce mentre sul posto arrivavano gli agenti della questura di Lecce insieme ai colleghi della scientifica che adesso stanno vagliando le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.