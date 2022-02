Medico di base arrestato per violenza sessuale a pazienti: almeno 7 donne aggredite

L’uomo, 59 anni, è finito in manette nel suo studio, in un paese in provincia di Como. Esortava le pazienti a spogliarsi e le palpeggiava

Invitava le pazienti a spogliarsi e poi le palpeggiava nelle parti intime senza motivo. Sono almeno sette le donne che un medico di base di un paese in provincia di Como, avrebbe assalito. I carabinieri lo hanno arrestato ieri pomeriggio, martedì 22 febbraio. L’uomo è accusato di violenza sessuale.

I carabinieri sono intervenuti nell’ambulatorio del medico e lo hanno arrestato portandolo in carcere, come disposto dal gip del Tribunale comasco.

Leggi anche:—>Marco Bonanomi, il giallo del brianzolo scomparso in Brasile e ritrovato morto in spiaggia

La misura è giunta dopo un’inchiesta iniziata lo scorso dicembre, in seguito a diverse denunce sporte dalle pazienti. Ora l’uomo è in carcere, al Bossone.

Leggi anche:—>Cts e gestione pandemia Covid, Miozzo: «Prendevamo decisioni al buio, facile criticare ora»

Da quanto si apprende dalle testimonianze rese ai carabinieri dalle presunte vittime, sono almeno sette gli episodi in cui il professionista avrebbe assalito alcune pazienti. Mentre si tenevano le visite ambulatoriali, il 59enne, trovando dei pretesti quali immotivate esigenze diagnostiche, avrebbe fatto spogliare le pazienti, per poi arrivare a palpeggiare le loro parti intime, mettendo in atto anche atti sessuali. È sotto accusa per violenza sessuale.