Resta per sei anni senza social network: 18enne vince scommessa con la madre e ottiene 1800 dollari

Si tratta di un giovane americano di 18 anni che a 12 anni aveva accettato la scommessa propostagli dalla madre nel 2016

Un giovane americano di 18 anni, Sivert Klefsaas, è riuscito a non utilizzare i social per 6 anni, accettando la sfida propostagli da sua madre nel 2016, quando aveva 12 anni. In questi giorni ha compiuto 18 anni e ha ricevuto il suo premio, ossia 1.800 dollari. «Ho pensato che fosse fantastico», ha detto alla Cnn. «Ho pensato: “Ah, cosa sono 6 anni?”».

Sivert ha ricevuto il suo premio lo scorso 19 febbraio. Sua madre, Lorna, ha detto di aver tratto ispirazione da una scommessa di cui aveva sentito alla radio detta “16×16”, in cui una donna prometteva alla figlia 1600 dollari quando avesse compiuto 16 anni se non avesse usato i social per 4 anni. A quel punto ha preso la decisione di alzare la posta in gioco di due anni e duecento dollari in più.

Leggi anche:—>Un papà fa restare un intero quartiere senza Internet per punire suo figlio

Siver ha sottolineato, tuttavia, che non era un tipo che usava molto i social. L’unica app che aveva prima di accettare la sfida propostagli da sua madre era Snapchat, che ha rimosso il giorno dopo averla usata.

Leggi anche:—>Cts e gestione pandemia Covid, Miozzo: «Prendevamo decisioni al buio, facile criticare ora»

«Non direi che c’è mai stato un momento in cui ho pensato che stavo per cedere», ha aggiunto il ragazzo. «Più andava avanti, più diventava una questione di orgoglio». Nel frattempo i suoi voti sono aumentati, e dal prossimo autunno comincerà l’università alla Northwestern.