Trump: «Putin? Un genio. Crisi Ucraina-Russia? Con me non ci sarebbe»

Dagli elogi a Vladimir Putin agli attacchi a Joe Biden: Donald Trump dice la sua sulla questione Ucraina-Russia. Situazione che, con lui al comando, non si sarebbe verificata.

Mentre Joe Biden annuncia pensanti sanzioni nei confronti della Russa, Donald Trump torna sulla scena con critiche nei confronti del Presidente degli Stati Uniti ed elogi, invece, per Putin.

«Putin, un genio»

Nel corso di un podcast conservatore in cui era ospite, Donald Trump ha parlato anche del quadro gio-politico attuale e, in particolare, della crisi Ucraina-Russia. Non sono mancati gli elogi per Vladimir Putin, definito dallo stesso Trump, «un genio». «Ha dichiarato una parte dell’Ucraina indipendente. Meraviglioso. – continua – È intelligente e la sua forza di peacekeeping riporterà la pace. Conosco molto bene Vladimir Putin, è saggio». E a chi gli chiede della questione Ucraina-Russia, senza troppi giri di parole, risponde: «Con me non sarebbe successo».

LEGGI ANCHE: Scuola, dal 14 marzo parte il concorso per gli insegnanti delle secondarie

Le critiche a Biden

Dai complimenti a Putin si passa alle numerose critiche che Donald Trump ha mosso nei confronti di Joe Biden. Biden che «ha truccato le elezioni» e che «non dovrebbe essere lì: non sa cosa fare» attacca Trump.