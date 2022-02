Bimbo di 5 anni sparito, viene trovato morto dopo 2 mesi in un freezer

Il killer è il fidanzato della madre. La donna aveva chiesto aiuto scrivendo un biglietto all’insegnante dell’altro figlio

Un bambino di 5 anni sparito nel dicembre scorso, è stato rinvenuto morto qualche giorno fa in un freezer nella sua abitazione, a Las Vegas (Usa). La polizia durante l’inchiesta ha arrestato il fidanzato della madre, accusato di averlo rapito e ucciso. Il freezer era nella casa in cui il bimbo viveva con madre e fidanzato della madre.

A far scattare le indagini un biglietto che la madre aveva dato all’altro figlio, chiedendogli di darlo alla sua insegnante, a scuola. «La nota diceva che la madre era trattenuta contro la sua volontà e che non vedeva suo figlio dall’11 dicembre e presumeva che fosse morto», era scritto nel biglietto.

L’insegnante, una volta ricevuto il biglietto, ha contattato le forze dell’ordine. La polizia si è appostata fuori dall’abitazione e ha monitorato la situazione finché la coppia non è uscita di casa. A quel punto hanno fermato i due per interrogarli. La madre ha raccontato di aver subìto maltrattamenti dal compagno, che le ha ordinato di non fare domande sul figlio sparito e di non entrare nel garage.

Gli inquirenti, sono poi tornati in casa con un mandato di perquisizione e hanno trovato il piccolo in un freezer in garage.