Bollettino coronavirus 24 febbraio: i primi dati

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 24 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 24 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Toscana 2.993 nuovi casi, 30 decessi

I ricoverati sono 963 (39 in meno rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (4 in più). In Toscana sono 2.993 i nuovi casi Covid (1.130 confermati con tampone molecolare e 1.863 da test rapido antigenico), che portano il totale a 847.982 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 800.506 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.406 tamponi molecolari e 21.449 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10% è risultato positivo. Sono invece 6.061 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 49,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 38.559, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 963 (39 in meno rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 10 uomini e 20 donne con un’età media di 85,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 2.993 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

12 morti in Piemonte, oltre 13mila da inizio pandemia

Superano quota 13mila, in Piemonte, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Sono 12 quelli comunicati oggi dall’Unità di Crisi regionali, he ha registrato anche 2.192 nuovi casi di persone positive, il 6,3% dei 34.787 tamponi eseguiti. In calo i ricoveri: sono 43 in terapia intensiva (-4) e 1.072 nei reparti ordinari (-46). I nuovi guariti sono 3.057. Dall’inizio dell’emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 975.868 positivi, 13.005 decessi e 913.809 guariti.

Valle d’Aosta, nessun decesso e 39 nuovi contagi

Nessun decesso e 39 nuovi casi positivi al Covid in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi a 31.302. I positivi attuali sono 1.424 di cui 1.389 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite sono 29.360, in aumento di 39 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 127.798, i tamponi fino ad oggi effettuati 465.019. Da inizio emergenza le persone decedute risultate positive al virus in Valle d’Aosta sono 518.

In aggiornamento