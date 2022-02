Allevatore assassinato a Bosa: è il secondo delitto in 48 ore in provincia di Oristano

Un altro omicidio in provincia di Oristano in soli due giorni. Sul posto sopraggiunte forze dell’ordine e soccorritori

Doppio omicidio a distanza di 48 ore in provincia di Oristano. Il primo era avvenuto a Ghilarza, dove un ex allevatore di 78 anni, Tonino Porcu, era stato assassinato. E oggi il secondo delitto, sempre di un allevatore, a Bosa. L’uomo, Fabrizio Passerò, aveva 48 anni. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell’ordine con i soccorritori del 118.

Il cadavere del 48enne è stato scoperto stamane in un corridoio che divide l’edificio in cui è sita la sua casa da quello confinante. L’uomo avrebbe riportato ferite al viso, forse da arma da sparo. Passerò aveva indosso una maglietta intima, il che fa pensare che era uscito dall’abitazione. Accanto al corpo dell’uomo ci sarebbero dei soldi.

Passerò era celibe e non aveva figli. Era noto a Bosa, laureato in geologia, ma non esercitava la suddetta professione.

I familiari dell’uomo, trasferitisi dalla vicina Montresta, lavorano nel settore allevamento dalle parti di Capo Marrargiu. La madre dell’uomo, fino a qualche tempo fa gestiva un negozio di latticini.