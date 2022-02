Ucraina, la moglie di Malinovskiy:«Questo è crimine contro umanità, come fermare questo orrore?»

Roksana, moglie del giocatore ucraino dell’Atalanta, ha commentato con un post su Instagram quanto sta accadendo in Ucraina

In un post su Instagram Roksana, moglie del giocatore ucraino dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi, ha condiviso il suo pensiero sull’attacco russo all’Ucraina e sulla guerra in corso. «Questo è un crimine contro l’umanità, come si può fermare questo orrore?», ha detto la donna. «La mattina presto la Russia ha iniziato la guerra sull’intero territorio dell’Ucraina. Tutti gli obiettivi strategici esplodono, le persone sono inorridite, in preda al panico. Tutti i confini sono chiusi, la mia famiglia e quella di Ruslan sono in Ucraina. Piango e prego per il nostro popolo, la nostra casa, la nostra famiglia».

Leggi anche:—>Covid, Trudeau revoca poteri di emergenza dopo fine proteste

Roksana è originaria di Sebastopoli, in Crimea, mentre il marito è di Zhytomyr, che si trova nell’Ucraina dell’Ovest.

Leggi anche:—>Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Impossibile abolire mascherine al chiuso”

Roksana scrive ancora in merito alla difesa da parte di Putin delle Repubbliche del Donbass di Donetsk e Lugansk: «Le notizie russe non dicono la verità. Dicono che stanno proteggendo l’Oriente (le due repubbliche a est del Paese, ndr) da noi, ma ci stanno attaccando!».