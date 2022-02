Covid, Trudeau revoca poteri di emergenza dopo fine proteste

Il tuo browser non supporta questo file

Il premier canadese ha revocato l’Emergencies Act che solo un giorno fa era stato approvato dal Parlamento.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau annuncia di aver revocato i poteri speciali previsti dalla legge sull’emergenza adottati la scorsa settimana per arrestare le manifestazioni di protesta del Freedom Convoy contro le misure sanitarie anti Covid.

LEGGI ANCHE -> Guerra Ucraina, Biden annuncia misure contro la Russia

“Non siamo più in una situazione di emergenza. Per questo il governo federale sta mettendo fine alla legge sulle misure di emergenza”, ha detto Justin Trudeau, spiegando che la revoca dovrebbe entrare in vigore “nelle ore a venire”.