Guerra Ucraina, Biden annuncia misure contro la Russia

“Putin ha scelto guerra premeditata” dice il presidente americano che denuncia l’atto di aggressione unilaterale da parte di Mosca.

Il presidente Usa Joe Biden denuncia l’“attacco non provocato e ingiustificato” della Russia contro l’Ucraina e spiega come Putin abbia “scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane”.

Biden: “Attacco ingiustificato da parte delle forze militari russe”

“Le preghiere del mondo intero sono per il popolo dell’Ucraina – si legge in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca – che subisce un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe”.

“Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà e gli Stati Uniti e i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e incisivo. Il mondo riterrà responsabile la Russia”.

Biden si rivolgerà ai capi di stato del G7 e poi agli americani “per annunciare le conseguenze ulteriori” che gli Stati Uniti e i paesi alleati “imporranno alla Russia per questo atto di aggressione non necessario contro l’Ucraina e la pace e la sicurezza globale”. “Ci coordineremo con i nostri alleati Nato per garantire una risposta forte e unita che scoraggi qualsiasi aggressione contro l’Alleanza”, ha detto il presidente americano.