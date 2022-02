Schianto fatale sull’A1: scontro auto-tir-camper, divampa incendio. Due morti

L’incidente ha portato al blocco del traffico in entrambe le direzioni nei pressi di Firenze. Morta una donna sul camper e il conducente del tir

Sono morte due persone nel terribile incidente occorso al km 289 sull’A1 direzione Nord, non lontano dall’uscita Scandicci (Firenze). Da quanto ha ricostruito la polizia stradale, nello schianto fatale sarebbero coinvolti due camion, un camper e un’auto che poi sono andati in fiamme. L’impatto ha infatti provocato un incendio che ha visto coinvolti i 4 veicoli.

Lo scontro sarebbe scaturito in seguito a un tamponamento tra i due camion. Per ragioni ancora tutte da accertare, un tir ha preso in pieno un secondo camion in coda che ribaltandosi si è schiantato contro un’auto e contro il camper, che si è incendiato. E proprio dal camper sarebbe scaturito l’incendio che ha coinvolto i 4 mezzi.

Due morti

Da quanto si apprende, la donna era sul sedile del passeggero e non sarebbe riuscita a salvarsi, morendo così carbonizzata. Il marito, che guidava il camper e che è riuscito a scendere dal mezzo prima di finire travolto dal fuoco, è in ospedale sotto choc. La seconda persona deceduta nello scontro sarebbe il conducente del tir che ha causato il sinistro.

Il tir avrebbe centrato i veicoli in coda a velocità sostenuta, il che potrebbe far ipotizzare che il conducente possa aver avuto un malore o che si fosse distratto.

Dopo l’incidente, chiuso il tratto autostradale tra Firenze Sud e Scandicci, direzione Bologna.