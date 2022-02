Meteo OGGI venerdì 25 febbraio | nuvole con pioggw

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 25 febbraio . Al nord cieli prevalentemente coperti con piogge. Al centro addensamenti in aumento. Al sud coperto e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 25 febbraio.

Nord:

Inizio giornata all’insegna del bel tempo ma con nubi in aumento sul triveneto dal pomeriggio con fenomeni sparsi in estensione ad Emilia-romagna e Liguria centro orientale. I fenomeni risulteranno nevosi a quote superiori ai 600 metri sulle aree appenniniche emiliane. Nubi meno compatte sulle restanti regioni con prevalenza di spazi soleggiati sulle aree alpine e prealpine.

Centro e Sardegna:

Molte nubi su Toscana, Umbria e marche con deboli piogge già in mattinata sulla Toscana. Peggioramento atteso nel corso del pomeriggio con nubi in intensificazione ed estensione alle restanti regioni e con precipitazioni più diffuse su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o al più velato con aumento della copertura nuvolosa nel corso della serata su Campania, Molise occidentale e Basilicata.

Temperature:

Minime in aumento su valpadana, Toscana, Marche ed aree appenniniche meridionali; senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo sulle aree alpine, Romagna e Marche; in lieve aumento su Puglia e Basilicata; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Forti settentrionali su Liguria, coste di Veneto e Friuli-venezia giulia; Emilia-romagna centro orientale; Toscana e Marche settentrionali; moderati settentrionali su Piemonte e Lombardia; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi ligure e ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.