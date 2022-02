Meteo OGGI sabato 26 febbraio | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI sabato previsioni meteo del 26 febbraio . Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro addensamenti in aumento. Al sud coperto e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 25 febbraio.

Nord:

Ampio e prevalente soleggiamento, salvo addensamenti e qualche sporadico fenomeno sulle alpi orientali fino metà giornata e locali addensamenti fino al primo mattino su Romagna e appennino emiliano.

Centro e Sardegna:

Sereno sulla Toscana salvo residui e sporadici fenomeni fino al tardo mattino su appennino orientale e settore meridionale; diffusa instabilità sul centro peninsulare con piogge sparse e isolati rovesci, anche temporaleschi specie su Marche e Abruzzo, con quota neve a partire da 500 metri su Marche e Abruzzo e nevicate anche abbondanti sull’Abruzzo, con situazione in miglioramento dalla tarda mattina e nel pomeriggio su Umbria e Lazio e in serata su nord Marche; nubi basse anche estese ma sostanzialmente innocue fino la prima mattina su est Sardegna e poi cielo sereno.

Sud e Sicilia:

Poco o parzialmente nuvoloso con nubi in aumento su Sicilia, Salento e settori ionici di Basilicata e Calabria, con isolate precipitazioni da metà giornata, anche a carattere temporalesco, a eccezione della Sicilia centro-meridionale; maltempo sul resto del sud con precipitazioni sparse anche temporalesche, con quota neve intorno 600 metri su Molise e nord Puglia e a partire da 700 metri sulle restanti aree, con nevicate anche abbondanti su Molise e Basilicata.

Temperature:

Minime in lieve aumento su sud Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, in calo anche marcato sul resto d’Italia; massime stazionarie su Friuli-venezia giulia, centro-sud Veneto e settori sud di Sicilia e Calabria, in lieve aumento sulla Valle d’aosta e in generale diminuzione sul resto d’Italia specie su centro-meridionali adriatiche.

Venti:

Forti da nord-est con rinforzi di burrasca o localmente burrasca forte su Sardegna e centro peninsulare, in attenuazione su Toscana e Sardegna occidentale; da deboli o localmente moderati settentrionali al nord con ulteriori rinforzi su Liguria, coste friulane e, in particolare, est Emilia-romagna; deboli occidentali sulla Sicilia e meridionali sul sud peninsulare, tendenti a generalmente forti settentrionali, e con ulteriori rinforzi, a partire da Molise, nord Puglia, Campania e Sicilia.

Mari:

Agitato il mare di Sardegna con moto ondoso in diminuzione; mossi con moto ondoso in aumento basso adriatico, ionio e tirreno sud-orientale; da mossi a molto mossi mar ligure e alto adriatico con moto ondoso in diminuzione sul mar ligure; da molto mosso ad agitato il medio adriatico, molto mossi i restanti mari e tendenti ad agitati stretto di Sicilia e tirreno centro-meridionale.