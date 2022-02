Sparatoria nella notte davanti all’ospedale: esplosi dieci colpi di pistola

È successo verso l’una di notte: i colpi sono partiti dalla strada, probabilmente da persone a bordo di uno scooter.

Sparatoria nella notte a Napoli: dieci colpi di arma da fuoco sono stati esplosi verso l’una in strada di fronte all’ingresso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, in via Portamedina.

Colpi partiti probabilmente da uno scooter

I colpi di pistola, secondo la ricostruzione dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro, subiti intervenuti sul posto, sarebbero con ogni probabilità partiti da persone a bordo di uno scooter.

Sulla strada i militari hanno rinvenuto dieci 10 bossoli e sulla saracinesca della tabaccheria davanti all’entrata dell’ospedale è stato trovato un foro riferibile ai colpi sparati. Sono attualmente in corso le ricerche da parte dei Carabinieri che hanno già acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.