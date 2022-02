Ucraina, genitori appongono «adesivi con il gruppo sanguigno sui vestiti dei bambini»

Il racconto della giornalista Olga Tokariuk sulle reazioni e la paura della popolazione ucraina a quanto sta avvenendo

Sono molti i genitori ucraini che hanno apposto sui vestiti dei loro bambini, adesivi con scritto il loro gruppo sanguigno. Così si sarebbero preparati alla guerra che da oggi, purtroppo, è in corso. È quanto ha raccontato la giornalista Olga Tokariuk, che attualmente è a Kiev, tramite un tweet.

«Se volete sapere come gli ucraini stanno reagendo al discorso di Putin, eccovi un assaggio: le mamme su Facebook discutono se mettere degli adesivi sui vestiti dei loro figli, quando vanno a scuola, sui quali indicano il loro gruppo sanguigno. Non commettete errori: le parole di Putin sono state percepite come una dichiarazione di guerra all’Ucraina», aveva twittato Tokariuk tre giorni fa, mentre provava a raccontare lo stato d’animo della popolazione ucraina nella fase di crisi con la Russia.

Su Facebook e Twitter numerosi gli appelli, i commenti e i post in cui i cittadini discutono su come agire, preoccupati fortemente per cosa potrebbe accadere alla loro Nazione e per i bambini.

I genitori di tutta l’Ucraina hanno fatto tutto quanto in loro potere per preparare i loro familiari al potenziale attacco russo che oggi è arrivato. Il gruppo sanguigno cucito sui vestiti dei bambini è il simbolo di un popolo che non può non pensare al peggio e che vuole offrire a chi potrebbe prendersi cura dei loro figli un’ultima premura, un ultimo atto d’amore. Si tratta di un’informazione importante nel caso in cui si feriscano e necessaria per salvare la vita a qualcuno di loro.