Merkel derubata mentre era al supermercato, sparito il portafoglio dell’ex cancelliera

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel è stata derubata del portafoglio mentre era a fare spesa in un supermercato di Berlino. Nel borsellino trafugato vi erano carta d’identità, tessera bancomat, patente e denaro in contanti.

Nella giornata di ieri, giovedì 14 febbraio, un borseggiatore ha rubato il portafoglio dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel mentre faceva la spesa a Berlino. A riportare per primo la notizia è stato il Bild, che ha spiegato come l’ex cancelliera tenesse in quel momento il portafoglio nella sua borsa, appoggiata sul carrello della spesa. La Merkel era intenta a fare shopping in un negozio del quartiere Charlottenburg, e nel borsellino trafugato vi sarebbero stati conservati la carta d’identità, la tessera bancomat, la patente e del denaro in contanti.

Rubato il portafoglio di Angela Merkel

La polizia di Berlino ha confermato al tabloid tedesco che l’incidente è avvenuto intorno alle 11:40 di giovedì. Secondo il rapporto, la Merkel non ha chiamato la polizia dal negozio, ma si è recata direttamente in un vicino dipartimento di polizia per denunciare quanto accaduto. Pare inoltre che la guardia del corpo, che in quel momento era insieme a lei all’interno del negozio di alimentari, non sia stata in grado di impedire il furto.

Secondo quanto riportato da Bild, il borsellino trafugato (con all’interno carta d’identità, tessera bancomat, patente e denaro in contanti) si trovava dentro la borsa dell’ex cancelliera, lasciata appesa al carrello. Conferma dell’episodio è stata data anche dalle stesse forze dell’ordine, che hanno reso noto come “una signora di 67 anni ha denunciato un furto presso il commissariato della Friedrichstrasse”.

Angela Merkel, che si è ritirata dalla politica lo scorso dicembre, è solita fare la spesa da sola, e più volte è stata immortalata in simili attività quotidiane. Sempre attenta a scegliere minuziosamente i prodotti che compra, una volta è stata pesino ripresa in una foto che ha poi fatto il giro del mondo: durante il primo lockdown provocato dalla pandemia di coronavirus (e quindi nel 2020), l’ex cancelliera è stata fotografata in fila con il carrello davanti alla cassa di un negozio. In mano il bancomat, mentre tra gli acquisti si contava della frutta, un po’ verdura, un bagnoschiuma e anche un paio di bottiglie di vino italiano.