Ucraina, appelli sui social per far uscire i propri familiari italiani dal confine:«Disposti a pagare qualunque cifra»

Grandi timori per i bambini, nelle repliche la grande solidarietà degli italiani. Ecco cosa sta succedendo

Sono numerosi gli appelli di persone che hanno famiglia intrappolata a Kiev ed è disposto al pagamento di qualunque cifra per farli rientrare in Italia, chi invece sta tentando di uscire dal confine con la Polonia e chiede aiuto, chi mette in campo i propri mezzi per provare a oltrepassare i confini. Tantissimi gli appelli, molti disperati, di italiani che sui social lanciano richieste di aiuto per ricongiungersi con familiari e amici, prima che la situazione si aggravi e diventi impossibile.

«Vi prego qualcuno nelle vicinanze di Tal’ne che possa portare al confine 2 donne e una bimba di 2 anni e mezzo. Sono disposto a pagare qualsiasi cifra», è la richiesta di Antonio Pellino sulla pagina Facebook ‘Italiani in Ucraina’.

E ancora:«Qualcuno ha notizie se alla frontiera con la Polonia dall’Ucraina c’è la possibilità di attraversare il confine? Il figlio della mia compagna sta cercando di uscire dall’Ucraina» o «Ci sono sistemi per andare via dal Ucraina per la mia fidanzata e sua mamma? Grazie dei consigli».

Qualcun altro scrive, come riporta Adnkronos: «Ciao ragazzi, io sono italiano, i figli della mia compagna sono in Ucraina, il problema che non hanno i documenti, hanno solo diciamo il certificato di nascita, il padre è sparito da dicembre». E ancora si legge:«Qualcuno di Dubno che va verso il confine Polacco? C’è una mia amica con 2 bimbi di 5 anni e 1 anno e mezzo».

Sono messaggi che lasciano trasparire timori, angoscia, ma anche la solidarietà che tanti italiani offrono alle persone in difficoltà. C’è anche chi mette in campo la sua professionalità, come una donna che scrive:«Salve a tutti. Scrivo con un profilo anonimo per sicurezza. Sono un’infermiera italiana, vorrei sapere se ci sono organizzazioni che si occupano di portare sanitari in Ucraina in vista dell’emergenza. Grazie a tutti, forza Ucraina».