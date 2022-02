Schianto terribile tra auto e ambulanza: in 3 perdono la vita

Secondo le prime ricostruzioni l’auto avrebbe invaso la carreggiata e centrato l’ambulanza che a bordo aveva un paziente.

Auto contro ambulanza: un terribile scontro e tre morti. È il tragico bilancio dell’impatto avvenuto giovedì sera, poco prima delle 18, sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” a pochi chilometri di distanza dalla città di Butera, in provincia di Caltanissetta.

L’auto avrebbe invaso la carreggiata e preso in pieno l’ambulanza

È pesante la contabilità dell’incidente: tre le persone scomparse. Morto sul colpo Francesco Cannia, 76 anni di Niscemi: era il paziente in procinto di essere trasportato dall’ospedale Vittorio Sant’Elia di Caltanissetta all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Insieme a lui è deceduto all’istante e il conducente dell’auto, Luigi Guarnaccia, 46 anni di Catania, mentre l’autista dell’ambulanza, Tiziano Iudica di 50 anni, era rimasto gravemente ferito. È stato intubato e trasportato al Sant’Elia ma alla fine anche lui non ce l’ha fatta.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso la carreggiata percorsa dall’ambulanza che trasportava il paziente. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e altre ambulanze. In due sono rimasti feriti: un infermiere a bordo dell’ambulanza, Giuseppe Ragusa, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia in elisoccorso, mentre un medico è stato portato all’ospedale di Gela in codice rosso per un trauma al torace.

Si sono rivelate molto complesse invece per i vigili del fuoco le procedure per estrarre dalle lamiere l’autista dell’ambulanza, Tiziano Iudica, le cui condizioni sono apparse fin da subito disperate. L’uomo è trapassato durante il tragitto in ambulanza a causa dei pesantissimi traumi riportati alle articolazioni inferiori. «Siamo amareggiati per quanto accaduto – ha dichiarato Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Caltanissetta– e vicini a tutte le famiglie delle persone che hanno perso la vita, il nostro autista, la persona che si trovava in ambulanza e l’altro automobilista. Non ci sono parole, è l’ennesima tragedia della strada di cui non vorremo mai leggere notizia».