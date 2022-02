Scoperta discarica abusiva: amianto e rifiuti speciali vicino al torrente Curone

Amianto, contenitori di prodotti chimici velenosi e nocivi sono alcuni dei rifiuti trovati in una vasta area vicino il torrente Curone, in provincia di Alessandria.

Una area di circa 40.000 mq è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza perché ospitava abusivamente rifiuti speciali. Una vera e propria discarica a cielo aperto situata nei pressi del torrente Curone, a Tortona, provincia di Alessandria.

Amianto e rifiuti speciali

La Guardia di Finanza ha trovato rifiuti speciali ammassati e sepolti sotto il terreno. Tra i rifiuti vi erano lastre di amianto, contenitori di prodotti chimici velenosi e nocivi ma anche materiale edile, agricolo, pneumatici, elettrodomestici. I proprietari dei tre terreni sequestrati non erano a conoscenza del fatto che le aree si fossero trasformate in una vera e propria discarica. Per questo motivo, la denuncia alla Procura della Repubblica di Alessandria è stata fatta verso ignoti.

Insieme alla Guardia di Finanza ha lavorato anche l’Arpa Piemonte di Torino che ha reso possibile l’identificazione dei rifiuti speciali. Tutta l’area sequestrata è stata ora affidata in custodia giudiziale ai rispettivi Comuni.