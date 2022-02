Inps, truffa milionaria: vivevano da anni all’estero ma intascavano assegno sociale

Facevano finta di risiedere in Italia per incassare l’assegno sociale. La truffa scoperta dalle Fiamme gialle.

Da anni erano emigrati all’estero ma avrebbero finto di risiedere ancora in Italia per poter beneficiare dell’assegno sociale da parte dell’Inps. Beni per un valore superiore ai 200 mila euro sono stati messi sotto sequestro dalle Fiamme gialle del Comando provinciale di Messina che hanno eseguito una misura rilasciata dal gip di Messina, su richiesta della Procura locale, a danno di sette persone. L’assegno sociale, introdotto in sostituzione della preesistente pensione sociale, è destinato a chi versa in condizioni economiche di disagio ed è erogato dall’Inps secondo tredici mensilità.

Una residenza fittizia per lucrare l’assegno sociale

La concessione dell’assegno sociale è legata non soltanto al rispetto di certi requisiti di reddito, ma anche e soprattutto a quelli anagrafici: è necessario essere cittadini italiani di età superiore a 66 anni e 7 mesi, con stabile e continuativa dimora nel territorio italiano per almeno 10 anni. Un eventuale e prolungato soggiorno all’estero fa perdere la prestazione previdenziale.

Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Taormina hanno messo in luce che i sette destinatari del provvedimento di sequestro risultavano solo formalmente essere ritornati in Italia da Paesi del Sud America o dell’Europa. Erano riusciti a ottenere la residenza in piccoli comuni della fascia jonica della provincia peloritana (S. Alessio Siculo, Limina, Roccalumera), e poi, anche nel giro di pochi mesi, avevano presentato richiesta per percepire l’assegno sociale.

Secondo l’ipotesi degli investigatori si trattava di “un mero fittizio trasferimento della residenza in Italia non appena raggiunta l’età minima per accedere alla prestazione previdenziale”.