Bollettino coronavirus 26 febbraio: 38.375 contagi, 210 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 26 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 26 febbraio 2022, dichiara 38.375 contagi e 210 decessi.

Le Regioni

Nel Lazio 23 morti e 4.482 nuovi casi, 2.128 a Roma

“Oggi nel Lazio su 12.976 tamponi molecolari e 34.358 tamponi antigenici per un totale di 47.334 tamponi, si registrano 4.482 nuovi casi positivi (-547), sono 23 i decessi (+15), 1.447 i ricoverati (-47), 131 le terapie intensive (-3) e +11.145 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,4%. i casi a Roma città sono a quota 2.128”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

In Toscana altri 2.363 casi e 31 decessi

In Toscana sono 852.932 i casi di positività al Coronavirus, 2.363 in più rispetto a ieri. I nuovi casi hanno un’età media di 38 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). Effettuati 25.028 test di cui 7.546 tamponi molecolari e 17.482 test rapidi: il tasso dei nuovi positivi è 9,44% (47,4% sulle prime diagnosi). Purtroppo si registrano altri 31 decessi – 16 uomini e 15 donne con un’età media di 84,7 anni, residenti nelle province di Firenze (13), Prato (3), Pistoia (5), Massa Carrara (1), Lucca (1), Pisa (2), Livorno (2), Arezzo (1), Siena (1), Grosseto (2) – che portano il totale a 8.980 morti. I ricoverati sono 899, 23 in meno rispetto a ieri, di cui 57 in terapia intensiva, 8 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. Rispetto a ieri i casi sono diminuiti così come i test effettuati, pressocchè stabile il tasso di positività: nel precedente report si contavano 2.587 contagi su 26.080 esami e un’incidenza di positivi del 9,92%. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 809.804 (94,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 34.148, -6,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 33.249 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.373 in meno rispetto a ieri, meno 6,7%). Sono 9.887 (475 in meno rispetto a ieri, meno 4,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 465 casi in più rispetto a ieri e supera da inizio pandemia i 250.230 contagi, Prato conta 91 casi in più, Pistoia 150, Massa Carrara 117, Lucca 342, Pisa 255, Livorno 264, Arezzo 289, Siena 244, Grosseto 146.

1.826 positivi e 6 morti in Piemonte,stabili intensive

Cala il numero dei decessi da Coronavirus in Piemonte. Sono sei quelli registrati, due di oggi, dall’Unità di Crisi regionale, che segnala anche 1.826 positivi, il 5,3% dei 34.754 tamponi eseguiti, e 2.595 guariti. Invariati i ricoveri in terapia intensiva, 39, nei reparti ordinari scendono a 969 (-47). Sono ancora 46.173 i piemontesi in isolamento. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 979.642 positivi, 13.023 decessi e 919.438 guariti

