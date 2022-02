Meteo DOMANI domenica 27 febbraio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 27 febbraio . Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro addensamenti con rovesci. Al sud coperto e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 27 febbraio.

Nord:

Cielo terso su tutte le regioni.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna cielo sereno, salvo innocua nuvolosità in arrivo nel pomeriggio sul settore nordorientale dell’isola. Molte nubi sulle regioni adriatiche e fino a metà giornata anche su Umbria e Lazio con deboli precipitazioni su Marche meridionali ed Abruzzo, nevose oltre i 400-500 metri, ma in esaurimento serale sul settore marchigiano; ampio soleggiamento sulla Toscana centroccidentale, in estensione durante le ore pomeridiane al resto della regione, e nella sera, anche ad Umbria e a gran parte del Lazio.

Sud e Sicilia:

Poche le nubi sul settore meridionale siciliano. Sul restante meridione cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi sulla Puglia, nevosi sulle aree appenniniche oltre i 300-400 metri; dal pomeriggio attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni con contestuale innalzamento della quota neve, anche con parziali schiarite serali sulla Campania settentrionale.

Temperature:

Minime in diminuzione su alpi centroccidentali, Trentino-alto adige, basso Piemonte, ponente ligure, bassa Lombardia, pianura emiliano-romagnola, Lazio, rilievi abruzzesi, Campania, Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria ed isole maggiori; stazionarie altrove; massime in flessione su Valle d’aosta, Piemonte, Lombardia occidentale, Emilia-romagna, sud-est Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio centrosettentrionale, basso Salento, più decisa su Calabria centromeridionale e Sicilia; in lieve aumento su alpi orientali, coste campane e rimanente territorio pugliese; senza variazioni di rilievo sul resto d’italia.

Venti:

Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca su coste emiliano-romagnole, Sardegna orientale, Sicilia e regioni centromeridionali peninsulari, in lenta attenuazione dalla sera al centro; deboli da nord sulla Liguria e variabili sul resto del settentrione.

Mari:

Da poco mosso a mosso il mar ligure; da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati i restanti bacini con moto ondoso in lenta, graduale attenuazione.