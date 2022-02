Ucraina, la piccola Mia viene al mondo in un rifugio antiaereo

La piccola è nata a Kiev. La foto è virale da ieri, venerdì 25 febbraio, donando speranza alla capitale angosciata dall’attacco russo

È diventata virale sul web la foto di una neonata, la piccola Mia, venuta al mondo in un rifugio antiaereo a Kiev, capitale dell’Ucraina. La storia della piccola è riportata su un gruppo pubblico Telegram e dalla Bbc, per poi essere ripostata, per dare un segnale di speranza, da tanta gente sui social network.

La madre, 23 anni, e la piccola, portate successivamente in ospedale, stanno bene. Mia è nata ieri, venerdì 25 febbraio, alle ore 20:30. Da quanto racconta il Daily Mail, la polizia ucraina ha sentito la donna gridare e l’ha aiutata a dare alla luce la figlia, per poi contattare i soccorsi.

Su Twitter, interviene l’ex deputata Hanna Hopko che postando la foto della piccola commenta:«Mia è nata in un ambiente logorante. Sua madre è felice dopo questo difficile parto. Putin uccide gli ucraini. Chiediamo a tutte le madri della Russia e della Bielorussia di protestare contro la guerra russa in Ucraina. Difendiamo la vita e l’umanità!».