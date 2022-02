Ucraina, coppia di ventenni si sposa il primo giorno di guerra: “Potremmo morire e volevamo solo stare insieme”

Nella prima foto dopo le nozze la coppia di sposini impugna le armi. Si erano appena arruolati per combattere contro i russi.

Si sarebbero dovuti sposare il 6 maggio Yaryna Arieva e il fidanzato Sviatoslav Fursin, due giovani ucraini di 21 e 24 anni. Ma la guerra ha sconvolto i loro piani. “La situazione è difficile. Combatteremo per la nostra terra – ha detto la ragazza – Potremmo morire e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo“. Così, giovedì 24 febbraio, col sottofondo del suono delle sirene, i due giovani hanno velocizzato le pratiche burocratiche e poi si sono precipitati al monastero di San Michele di Kiev, dove si sono sposati. A riferirlo è stata la Cnn.

Prima foto con le armi in pugno

“È stato molto spaventoso”, ha spiegato Arieva. I due ventenni, che si sono conosciuti nell’ottobre 2019 nel corso di una manifestazione nel centro di Kiev, hanno deciso di celebrare le nozze perché non hanno certezza di quello che potrà accadere in futuro. “Dobbiamo proteggere il nostro Paese, le persone che amiamo e la terra in cui viviamo”, ha aggiunto la giovane donna.

Subito dopo il rito religioso, la coppia si è recata al Centro di difesa territoriale locale per arruolarsi. Venerdì Arieva ha postato una foto su Facebook in cui lei e il marito impugnano le armi, scrivendo: “Prima foto di famiglia dopo il matrimonio. Nel secondo giorno di guerra. La verità prevarrà”.

Alla Cnn, la giovane ha dichiarato di sperare, un giorno, di riuscire a festeggiare debitamente il matrimonio. “Forse usciranno dal nostro Paese e avremo la possibilità di celebrare normalmente. Spero solo che tutto vada bene e che il nostro Paese possa essere sicuro e felice senza russi”.