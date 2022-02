Biden su guerra Russia-Ucraina:«Alternativa a sanzioni sarebbe l’inizio della terza guerra mondiale»

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, delinea un quadro alquanto allarmante della situazione tra Ucraina e Russia

Il presidente degli Usa, Joe Biden, delinea uno scenario allarmante della guerra tra Russia e Ucraina e spiega perché intende mantenere la linea dura nei confronti della Russia. «L’alternativa a pesanti sanzioni sarebbe una Terza Guerra Mondiale», afferma. Poi, aggiunge:«Ci sono due opzioni: o la terza guerra mondiale, o far pagare» una sanzione alta al Cremlino, dice in un’intervista rilasciata a Bryan Tyler Cohen. Le multe varate dagli Usa, tra l’altro, «sono le più ampie della storia dal punto di vista economico e politico».

Non si esclude che Biden decida di estromettere la Russia dal sistema Swift, o di puntare la Banca Centrale russa, in cui sono conservati ben 643 miliardi di dollari di riserve che Putin ha messo da parte prima di programmare l’invasione in Ucraina. Biden dice che «la Russia pagherà un prezzo salato» e che attaccando l’Ucraina ha causato «l’effetto opposto di quello che voleva». In breve, non è riuscito a dividere il fronte degli alleati, facendolo invece unire maggiormente.

Biden trascorrerà il weekend in Delaware, da dove sta seguendo gli sviluppi della guerra con il Consiglio di sicurezza nazionale, pianificando il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, previsto per il 1° marzo.

Le critiche di Trump

Il leader statunitense intende servirsi di questo appuntamento per ottenere l’appoggio del Congresso contro la Russia, oltrepassando le divisioni e le critiche lanciate da Trump. Il tycoon ha definito Putin un “genio” in questi giorni, descrizione sconvolgente che tuttavia ha spinto molti conservatori ad attaccare la “debolezza” di Biden. Un sondaggio dell’Harvard Center ha detto che il 62% degli americani pensa che Putin non avrebbe aggredito l’Ucraina se al governo ci fosse stato Trump.

Biden attualmente sta ignorando le critiche e si concentra sulla situazione in Ucraina. Per affrontare il leader russo, Biden stare tirando fuori il copione di politica estera del ’75, cercando di adattare a quest’epoca la strategia di contenimento.

La cosa non sembrerebbe affatto facile, tuttavia, dato che la situazione nel mondo è cambiata e la Russia ha un alleato forte qual è la Cina, che potrebbe scegliere di fare la stessa cosa del Cremlino, ma su Taiwan.