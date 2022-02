Travolto da auto mentre attraversa la strada: muore ballerino e cantante di 21 anni

Il giovane era un ballerino professionista, stava cominciando una nuova avventura come cantante con la vocal coach di Mahmood.

«Me l’hanno ammazzato». Lo denuncia al “Corriere della sera” la madre di Andrea Tassari, il ballerino di 21 anni travolto e ucciso sabato sera sulla Vigevanese a Cesano Boscone, nell’hinterland ovest di Milano. La donna si sfoga sui social dicendo: «Siamo morti anche noi, non doveva finire così la sua vita. Andrea era un ragazzo, aveva solo 21 anni, era un ragazzo speciale, gli piaceva ballare, cantare, studiare. Siamo disperati».

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte del giovane ballerino

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati per la scomparsa del giovane, ballerino professionista e appassionato di musica. «Per te la musica era tutto, a partire dal suonare il pianoforte, al canto, al ballo, la passione che condividevi con me da dieci anni», lo ricorda così Nicole Alfieri, sua partner alle gare di danza. «Ora stava iniziando una nuova avventura di cantante con la vocal coach di Mahmood. Ottimi voti scolastici, dava ripetizioni ai ragazzi delle medie. Poi arriva la telefonata: un’altra persona gli ha portato via la vita, il suo futuro, i suoi progetti», è lo sfogo amaro dello zio Tonypt Tasso raccolto dal “Corriere”.

LEGGI ANCHE -> Antonio Di Fazio, chiesti 9 anni di carcere per il manager che drogava le sue vittime prime di stuprarle

Sono quasi le 20 di sabato scorso quando una piccola berlina centra in pieno Andrea. Lo scontro è tremendo e non lascia scampo al 21enne: il giovane muore sul colpo. Adesso la polizia locale di Cesano Boscone sta cercando di ascoltare tutti i testimoni. «Passava sulle strisce, un testimone di fronte ha visto tutto — dice la madre di Andrea al “Corriere” – l’automobilista forse andava troppo veloce». In effetti pare che una persona si sia fatta avanti, sostenendo che il ragazzo aveva attraversato al semaforo tra i centri commerciali Euronics e Metro, ma forse col rosso.

LEGGI ANCHE -> Arbitro intima alla calciatrice di togliersi il velo e sospende il match

Diversa invece la versione di altri testimoni oculari che hanno assistito all’incidente e raccontano che Andrea avrebbe scavalcato il guardrail sulla statale 494 attraversando le corsie lontano dalle strisce, sbucando davanti alle auto quasi dal niente (quel tratto stradale è piuttosto buio) tanto che l’automobilista che lo ha centrato non avrebbe avuto neanche il tempo di frenare.