Mette un cappellino con bandiera russa, minacciato con un’ascia

È accaduto a Pianaro, in provincia di Bologna. Un uomo di cittadinanza romena ha aggredito un moldavo

Un uomo moldavo di 28 anni, indossava un berretto con la bandiera della Russia in un bar di Pianaro, in provincia di Bologna. Ma un uomo romeno di 33 anni lo ha aggredito perché credeva che il moldavo, indossando quel berretto, intendesse supportare la Russia nella guerra in Ucraina.

L’uomo lo ha quindi assalito, e ha afferrato un’ascia che teneva nei pantaloni, minacciando il moldavo. I presenti nel locale hanno subito contattato i carabinieri.

Il 33enne, che era ubriaco, si è beccato una denuncia per minacce e porto illegale dell’arma, che i carabinieri hanno poi provveduto a sequestrare.