Scontro fatale contro auto dei carabinieri a sirene spiegate: morto un 25enne

Il ragazzo era sul suo scooter, fermo al semaforo rosso, quando è stato travolto da una carambola fatale

Terribile incidente a Catania, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in una carambola innescata da un’auto dei carabinieri a sirene spiegate. Dopo l’incidente occorso lo scorso venerdì che ha visto coinvolta un’ambulanza, ora un nuovo scontro che vede coinvolto un mezzo dei carabinieri.

Il sinistro è occorso ieri sera, domenica 27 febbraio, verso le 23. Il ragazzo di 25 anni deceduto si chiamava Alessandro Mineo. Nell’impatto si sono feriti due carabinieri, uno dei quali è stato estratto dal mezzo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Entrambi i militari sono stati curati in ospedale, con una ragazza di 20 anni che era dietro al conducente dello scooter. La ragazza è ricoverata in nosocomio ma non rischierebbe la vita. Una 24enne, che guidava una Smart, è stata portata all’ospedale Cannizzaro e ha riportato alcune contusioni.

Non è ancora chiaro come sia andata, ma da quanto si apprende dalla polizia locale che si sta occupando di indagare sul sinistro, ci sarebbe stato un primo scontro tra la Smart guidata dalla 24enne e la gazzella dei militari che, a sirene spiegate, si stava recando a fare un intervento in quell’area dopo una segnalazione di aggressione.

L’auto guidata dai carabinieri si sarebbe scontrata contro lo scooter guidato dal 25enne, che era fermo al semaforo rosso. Il mezzo dei militari si sarebbe ribaltato per poi tornare a quattro ruote, ma è finito contro i veicoli parcheggiati. Sul posto è intervenuto anche il sostituto procuratore di turno.