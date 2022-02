Camion distrugge cavalcavia: motociclista sbanda e muore per evitare la fila [VIDEO]

Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato. Quando sono arrivati i soccorritori, non hanno potuto salvarlo

Diego Zemella, motociclista di 36 anni, di Anzola dell’Emilia (Bologna), ha perso la vita alla periferia di Bologna dove alcuni minuti prima, un camion aveva “demolito” un cavalcavia autostradale. Da quanto si apprende, l’uomo era in via Rigosa e si stava recando in via Emilia quando, forse per evitare di schiantarsi contro le auto ferme in fila a causa della chiusura del tratto in cui era occorso il sinistro, ha perso il controllo della moto ed è finito in un fossato.

Quando i soccorritori sono intervenuti, ormai per il 36enne non c’era nulla da fare. A fermare il traffico è stato un camion che aveva sbattuto in modo violento, contro un cavalcavia autostradale che sovrasta la via, a Borgo Panigale (Bologna). Il cavalcavia è stato danneggiato in modo serio. Un’automobilista che si trovava dietro il camion ha filmato in tempo reale l’accaduto.

Nel video girato dall’automobilista, si vede il braccio meccanico dell’escavatore, trasportato dal tir, che demolisce alcune parti del cavalcavia, che forse era troppo basso per quel genere di mezzo.

Dopo lo scontro, sono caduti enormi calcinacci in cemento dal cavalcavia e sono finiti a terra, formando un groviglio di polvere. Non c’è stato nessun ferito. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, la polizia locale e stradale.