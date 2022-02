Ucraina, Piazza Navona: torna a incantare Jacopo, il chitarrista simbolo della pandemia [VIDEO]

Il giovane musicista ha eseguito una versione da brividi di ‘Imagine’ di John Lennon, postando poi il video su Instagram.

In tanti ricordano con commozione il giovanissimo chitarrista simbolo della rinascita nel periodo più buio della pandemia, capace di regalare agli italiani, coi suoi struggenti assoli alla chitarra elettrica dal balcone di Piazza Navona, momenti di bellezza e armonia nel pieno della paura, facendo balenare un futuro finalmente senza angoscia e carico di speranza.

E così ieri sera Jacopo Mastrangelo, chitarrista romano e studente di economia, è tornato a Piazza Navona per dire il suo ‘no’ alla guerra in Ucraina. A modo suo, dal balcone che si affaccia sulla celebre fontana, ieri sera ha voluto lanciare non bombe ma note: quelle di ‘Imagine’ di John Lennon, con grande sorpresa dei visitatori che si sono raccolti nella piazza a guardare e ascoltare. Il giovane artista ha poi postato il video su Instagram, commentandolo con poche eloquenti parole: “Stop the War”.