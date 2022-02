Ucraina, Macron a Putin:«Stop attacchi contro civili e infrastrutture civili»

Il presidente francese ha chiesto anche un cessate il fuoco immediato a Putin, come spiega una comunicazione diffusa dall’Eliseo

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin, chiedendogli di «sospendere tutti gli attacchi contro i civili, di preservare le infrastrutture civili e le vie di accesso all’Ucraina». Da quanto si apprende da una nota dell’Eliseo, Putin avrebbe detto di impegnarsi «su tutti e tre questi punti».

Leggi anche:—>Marinaio ucraino affonda yacht di miliardario russo:«L’ho fatto perché era un produttore di armi»

Macron ha inoltre detto a Putin che la comunità internazionale chiede «di cessare l’offensiva russa contro l’Ucraina e ha riaffermato la necessità di attuare un cessate il fuoco immediato». Nella comunicazione dell’Eliseo si precisa inoltre, che Macron ha chiesto «la fine di tutti gli attacchi contro i civili e le loro abitazioni, la preservazione di tutte le infrastrutture civili e la sicurezza di tutti gli assi stradali, in particolare della strada a sud di Kiev».

Leggi anche:—>Pubblicizzavano dieta miracolosa con testimonial fake. L’attrice Follesa:«Si tratta di una truffa»

Macron ha inoltre domandato «il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione delle popolazioni civili come il passaggio degli aiuti, conformemente alla risoluzione presentata dalla Francia al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il presidente ha proposto al presidente russo di restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravarsi della situazione e Putin si è detto d’accordo».