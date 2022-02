Regina Elisabetta, spunta piano segreto per metterla in salvo in caso di attacco nucleare

Si chiama “Operation Candid” ed è un piano strategico per mettere in sicurezza la regina e i Windors in caso di attacco nucleare

Con l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina nel cuore dell’Europa, la regina Elisabetta guarda a ciò che si sta verificando con una certa preoccupazione. Da quanto riporta il Daily Star, Londra ha messo appunto da anni un piano per assicurare la messa in sicurezza dei sovrani in caso di guerra o attacco nucleare. Putin, in effetti, ha parlato di allerta nucleare e il mondo è intimorito, sul filo del rasoio.

La strategia per mettere in salvo la regina e i Windsor si chiama “Operation Candid”. Non sono noti i particolari dell’operazione, ma come riportano i giornali, in caso di guerra o assalto nucleare, la regina verrebbe subito portata in un bunker. Il Castello di Windsor ha un rifugio antiatomico, ma i luoghi previsti non sono noti, sono top secret.

Il piano prevede che la famiglia reale si divida e sia condotta in residenze di campagna distanti.

L’ipotesi è che la Scozia sia uno dei possibili luoghi di rifugio, mentre tra le vie di fuga progettate c’è sicuramente quella via mare. Dal suo rifugio proseguirebbe nel governare e pare vi sarebbe un discorso già redatto in caso di terza guerra mondiale.