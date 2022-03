Bollettino coronavirus 2 marzo: i primi dati

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 2 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 2 marzo 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

2.400 nuovi casi in Emilia-Romagna 21 decessu

Sono 2.421 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, su 19.283 tamponi, un dato in linea con quello degli ultimi giorni così come prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, mentre si contano altri 21 morti nelle ultime 24 ore. I pazienti nelle terapie intensive sono 63 (-2), l’età media è di 61,8 anni, mentre negli altri reparti Covid sono 1.276 (-76), età media 74,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 571 nuovi positivi più 57 nel circondario imolese, seguita da Modena (285). I casi attivi sono 31.991(-406), il 95,8% in isolamento a casa. I guariti sono invece 2.806. Tra i 21 morti, dieci sono stati registrati nel Bolognese.

In Toscana altri 18 decessi

In Toscana sono 861.355 i casi di positività al Coronavirus, 2.413 in più rispetto a ieri (821 confermati con tampone molecolare e 1.592 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 37 anni circa: 26% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più. Si registrano altri 18 decessi – 10 uomini e 8 donne con un’età media di 78,9 anni, residenti nelle province di Firenze (5), Prato (2), Pistoia (1), Lucca (1), Livorno (4), Siena (2), Grosseto (3). I ricoverati sono 826, 20 in meno rispetto a ieri, di cui 55 in terapia intensiva, 1 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 825.177 (95,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 27.110, -5,8% rispetto a ieri. Complessivamente, 26.284 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.653 in meno rispetto a ieri, meno 5,9%). Sono 6.963 (787 in meno rispetto a ieri, meno 10,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze conta 456 casi in più rispetto a ieri, Prato 81, Pistoia 131, Massa-Carrara 108, Lucca 323, Pisa 245, Livorno 238, Arezzo 344, Siena 304, Grosseto 183.

Nel Lazio 2.312 nuovi casi positivi e 19 decessi

Sul fronte dei contagi Covid, oggi nel Lazio su 12.357 tamponi molecolari e 29.315 tamponi antigenici per un totale di 41.672 tamponi, si registrano 2.312 nuovi casi positivi (-2.231), sono 19 i decessi (+7), 1.287 i ricoverati (-57), 108 le terapie intensive (-8) e +6.690 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.047. Tuttavia, in conseguenza di un problema informatico il dato odierno relativo ai tamponi antigenici effettuati presso le farmacie è parziale con conseguente verosimile sottostima delle nuove positività, fanno sapere dalla Regione.

In aggiornamento