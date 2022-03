Fanno sesso in macchina di fronte a tutti: multati due uomini per 3500 euro

Due uomini dovranno sborsare 3500 euro come sanzione per aver fatto sesso in un Suv in pieno giorno e davanti a tutti

Due uomini stavano facendo sesso in auto, ma in pieno giorno e di fronte ai passanti, non lasciando spazio all’immaginazione. È successo a Briosco, in provincia di Monza-Brianza. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che gli hanno fatto una multa salata che ammonta a 3500 euro. Uno di loro si è pure beccato una denuncia.

L’episodio è occorso due giorni fa, con un 48enne di Lecco e un 63enne di Sondrio, che incuranti del fatto che vi fossero passanti, hanno scelto di fare sesso su un Suv.

I due uomini hanno ricevuto una sanzione da 3500 euro, ma nonostante ciò il 48enne ha cominciato a inveire contro i carabinieri, insultandoli e minacciandoli.

L’uomo aveva dei precedenti per reati contro la persona, per aver guidato senza patente, oltre a resistenza a pubblico ufficiale. Dopo gli insulti ricevuti dall’uomo, i militari hanno deciso di denunciarlo.