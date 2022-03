Falsi carabinieri truffano e rapinano una donna di 82 anni

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana. I veri carabinieri vi ricordano di non aprire mail la porta a presunti tecnici per controlli

Si sono presentati in vestito scuro e la scritta carabinieri ma si trattava di truffatori. Vittima ne è stata una anziana donna di 82 anni residente a Forno Canavese, in provincia di Torino, a cui i due ladri hanno spiegato di essere lì in veste di addetti comunali per effettuare dei controlli.

NON APRITE AGLI SCONOSCIUTI

Ma dopo le iniziali parole di conforto e consiglio, si sono intrufolati nella sua camera da letto per rubarle oggetti preziosi e collane e infine fuggire. I veri carabinieri indagano sulla vicenda e ricordano soprattutto agli anziani che nessuno addetto del comune, tecnico o forza dell’ordine può entrare in casa per effettuare controlli.