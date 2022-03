Polizia russa arresta cinque bimbi che lasciavano fiori di fronte all’ambasciata ucraina

Il tuo browser non supporta questo file

La conferma arriva dall’agenzia Novaya Gazeta. Confiscati anche i telefoni cellulari alle madri dei bambini.

Ieri, a Mosca, cinque bambini russi sono stati arrestati dalla polizia russa e portati in carcere, poiché “rei” di aver lasciato, accompagnati dalle loro madri, mazzi di fiori di fronte all’ambasciata ucraina esponendo cartelli contro la guerra. Gli arrestati sono: S. Gladkova, 7 anni, L. Gladkova, 11 anni, G. Petrov, 11 anni, Matviy Petrov, 9 anni, D. Petrov, 7 anni.

Questi i nomi dei cinque bambini che, come riporta anche l’agenzia Novaya Gazeta, sono stati costretti a salire su un furgone dalla polizia e poi portati in commissariato a Presnenke, per poi essere rilasciati diverse ore più tardi. La polizia ha tolto alle madri i cellulari.

Le foto dei bimbi alla stazione di polizia hanno fatto il giro del web

A postare su Twitter e Facebook le immagini dei cinque bambini che si trovavano nella stazione di polizia è stata il membro dell’opposizione russa Ilya Yashin. Le foto mostrano i bambini seduti in un furgone della polizia e poi in ufficio. Come detto, la colpa dei bambini e delle loro madri sarebbe stata quella di deporre fiori all’ambasciata ucraina, gesto solidale verso il “nemico”. I bambini aveva dei cartelli in cui si può leggere:«Stop alla guerra», o «Russia+Ucraina=amore», messaggi di pace che evidentemente non hanno incontrato il gradimento del regime russo.

Nel post dell’oppositrice Ilya Yashin, sotto cui sono pubblicate le immagini dei bambini alla stazione di polizia, la donna scrive:«Nulla di strano in queste foto. Sono solo bambini fermati per un poster contro la guerra. Questa è la Russia di Putin, ragazzi. Sono sicuro che la propaganda del Cremlino ora scatenerà una guerra: ‘Non coinvolgere i bambini in politica! La colpa è loro! A cosa pensavano i genitori?’ Non so come questi ragazzi siano finiti alla manifestazione.

Forse sono venuti da soli, magari con i genitori. Ma in effetti, a molte generazioni nel nostro Paese è stato insegnato a scuola che non c’è niente di peggiore della guerra, e il valore più importante è la pace. Ricordo benissimo come nella mia scuola nativa Tushin N172 disegnavamo cartelli contro la guerra per poi appenderli. Che dei bambini siano contro la guerra è dannatamente normale», ha chiosato la donna.