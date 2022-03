Francia al voto per le presidenziali: ecco chi sfida Macròn

Il tuo browser non supporta questo file

Si vota tra un mese per scegliere il nuovo presidente del Paese, l’eventuale ballottaggio sarà 15 giorni dopo. Macròn è il favorito assoluto

Si terranno il 10 aprile le prossime elezioni presidenziali in Francia. Emmanuel Macròn è l’uomo da battere in questa tornata elettorale, guida al momento i sondaggi con il 25% delle preferenze con il suo partito En Marche!, dietro di lui Marine Le Pen con Rassemblement National con il 16%. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, come probabile, si andrà al ballottaggio due settimane dopo, il 24 aprile. Il sistema elettorale francese somiglia molto alle elezioni amministrative nei comuni italiani.

Si prospetta uno scontro al secondo turno, come cinque anni fa, tra Macròn e Le Pen, ma occhio ai socialisti della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, ai repubblicani di Valérie Pécresse e al candidato di estrema destra Valérie Pécress di Reconquête, tutti dati tra il 16% e il 12% e puntano a giocarsela al secondo turno.

Tra gli altri pretendenti all’Eliseo c’è Jean-Luc Mélenchon di La France Insoumise che alle scorse elezioni arrivò al 19%, mentre i Verdi di Yannick Jadot, vincitore delle primarie interne, all’ex-ministro Arnaud Montebourg, Philippe Poutou del Nouveau Parti Anticapitaliste e Fabien Roussel del Parti Communiste Français.

TUTTI I CANDIDATI PER LA PRESIDENZA

Ecco l’elenco dei principali candidati con il relativo partito di appartenenza che tra meno di due mesi si sfideranno per la presidenza del Paese. Le candidature sono aperte fino al 4 marzo:

Emmanuel Macron – La République En Marche

Marine Le Pen – Rassemblement National

Valérie Pécresse – Repubblicani

Éric Zemmour – Reconquête

Jean-Luc Mélenchon – La France Insoumise

Yannick Jadot – Verdi

Anne Hidalgo – Socialisti

Nicolas Dupont-Aignan – Debout La France

Fabien Roussel – Partito Comunista Francese

Philippe Poutou – Nuovo Partito Anticapitalista

Antoine Waechter – Movimento Ecologista Indipendente

Jean Lassalle – Résistons

François Asselineau – Unione Popolare Repubblicana

Nathalie Arthaud – Lotta Operaia